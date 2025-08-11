Když západní země krátce po napadení Ukrajiny ohlásily sankce také vůči ruským oligarchům blízkým prezidentu Vladimiru Putinovi, měl se jim rázně zabavit veškerý majetek v zahraničí. Tedy včetně luxusních superjachet. Tento záměr ale vyšel jen částečně. Miliardářům se mnohdy podařilo nalézt pro svůj plovoucí luxus bezpečí v zemích, jež se k sankcím nepřipojily, hlavně v Turecku a Spojených arabských emirátech.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je skutečným vlastníkem jachty Amadea.
  • Jak americké soudy rozhodly o vlastnictví.
  • Jaká je celková odhadovaná hodnota ruských plavidel.
  • Kde nacházejí oligarchové bezpečné přístavy.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.