Mám zájem o ty plavky, ale mohla bych ještě pro představu poprosit o foto na postavě? Podobné prosby dostávají uživatelky nabízející své oblečení na internetových bazarech typu Vinted vcelku pravidelně. Snímky pošlou, ale zájemkyně se často už nikdy neozve. Je totiž možné, že si nepsaly s další ženou, která měla zájem o koupi daného kusu oblečení, ale se zlodějem citlivých údajů. Množí se počty případů, kdy uživatelky tohoto v Česku velmi populárního serveru našly své fotky na jiných stránkách včetně pornografických.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak obtěžování na Vinted funguje.
  • Rady experta, jak se proti němu nejlépe bránit.
  • Co uživatelkám radí sám Vinted.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.