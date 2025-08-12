Mám zájem o ty plavky, ale mohla bych ještě pro představu poprosit o foto na postavě? Podobné prosby dostávají uživatelky nabízející své oblečení na internetových bazarech typu Vinted vcelku pravidelně. Snímky pošlou, ale zájemkyně se často už nikdy neozve. Je totiž možné, že si nepsaly s další ženou, která měla zájem o koupi daného kusu oblečení, ale se zlodějem citlivých údajů. Množí se počty případů, kdy uživatelky tohoto v Česku velmi populárního serveru našly své fotky na jiných stránkách včetně pornografických.
Co se dočtete dál
- Jak obtěžování na Vinted funguje.
- Rady experta, jak se proti němu nejlépe bránit.
- Co uživatelkám radí sám Vinted.
