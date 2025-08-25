Pro státní podnik LOM Praha, který se zabývá opravami a modernizací letecké techniky nebo výcvikem pilotů, jsou poslední dva tři roky ve znamení růstu. Firma hraje důležitou roli při přezbrojení českého vojenského letectva na americké vrtulníky nebo stíhačky F-35. A je také důležitým zákazníkem domácích výrobců letadel, protože modernizuje flotilu Centra leteckého výcviku v Pardubicích, kde se cvičí piloti pro českou armádu i zájemce s dalších zemí.

Je velmi pravděpodobné, že ke čtyřem podzvukovým cvičným „třicetdevítkám“, které dodala společnost Aero Vodochody, brzy přibudou další stroje. „Kloním se k tomu, abychom měli osm letounů L-39 Skyfox. Bez této investice bychom stagnovali,“ řekl HN ředitel LOM Praha Jiří Protiva. Podle něj jde o počet, který zabezpečí potřeby armády a zároveň umožní nabídnout část kapacit jiným. „Chceme je nabízet hlavně našim partnerům v NATO v rámci programu Flight Training Europe,“ dodal.

Minulý rok skončil LOM Praha s tržbami 2,2 miliardy a ziskem 49 milionů korun. Jaký máte výhled?

Hranici dvou miliard jsme překročili poprvé v historii podniku. Do budoucna bychom měli takový obrat minimálně udržet, spíše mírně navyšovat. Stejně jako ziskovost, kterou ale vracíme investicemi zpět do podniku.

Konsoliduje se do výsledku i dceřiná výcviková společnost VR Group?

Ano, konsoliduje. I jim se zvyšují tržby a zisk (274 milionů korun a téměř 23 milionů – pozn. red.). Vedle simulátorů pro L-39 Skyfox mají pozemní simulátory pro bojová vozidla CV-90 nebo střelecké simulátory. Pro LOM Praha je pozitivní, že jsme našli synergie, které nám pomáhají.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké změny od příštího roku nastanou v Centru leteckého výcviku v Pardubicích.
  • Jaké akvizice letadel pro Centrum LOM chystá.
  • Jak je podnik spokojený s L-39 Skyfox, které už má.
  • Jaké jsou Protivovy plány pro Asociaci leteckého a kosmického průmyslu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.