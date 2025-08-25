Pro státní podnik LOM Praha, který se zabývá opravami a modernizací letecké techniky nebo výcvikem pilotů, jsou poslední dva tři roky ve znamení růstu. Firma hraje důležitou roli při přezbrojení českého vojenského letectva na americké vrtulníky nebo stíhačky F-35. A je také důležitým zákazníkem domácích výrobců letadel, protože modernizuje flotilu Centra leteckého výcviku v Pardubicích, kde se cvičí piloti pro českou armádu i zájemce s dalších zemí.
Je velmi pravděpodobné, že ke čtyřem podzvukovým cvičným „třicetdevítkám“, které dodala společnost Aero Vodochody, brzy přibudou další stroje. „Kloním se k tomu, abychom měli osm letounů L-39 Skyfox. Bez této investice bychom stagnovali,“ řekl HN ředitel LOM Praha Jiří Protiva. Podle něj jde o počet, který zabezpečí potřeby armády a zároveň umožní nabídnout část kapacit jiným. „Chceme je nabízet hlavně našim partnerům v NATO v rámci programu Flight Training Europe,“ dodal.
Minulý rok skončil LOM Praha s tržbami 2,2 miliardy a ziskem 49 milionů korun. Jaký máte výhled?
Hranici dvou miliard jsme překročili poprvé v historii podniku. Do budoucna bychom měli takový obrat minimálně udržet, spíše mírně navyšovat. Stejně jako ziskovost, kterou ale vracíme investicemi zpět do podniku.
Konsoliduje se do výsledku i dceřiná výcviková společnost VR Group?
Ano, konsoliduje. I jim se zvyšují tržby a zisk (274 milionů korun a téměř 23 milionů – pozn. red.). Vedle simulátorů pro L-39 Skyfox mají pozemní simulátory pro bojová vozidla CV-90 nebo střelecké simulátory. Pro LOM Praha je pozitivní, že jsme našli synergie, které nám pomáhají.
Co se dočtete dál
- Jaké změny od příštího roku nastanou v Centru leteckého výcviku v Pardubicích.
- Jaké akvizice letadel pro Centrum LOM chystá.
- Jak je podnik spokojený s L-39 Skyfox, které už má.
- Jaké jsou Protivovy plány pro Asociaci leteckého a kosmického průmyslu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.