Zatímco návštěvníci víkendových Dnů NATO na letišti v Mošnově stáli dlouhou frontu na možnost vyfotit se v kokpitu makety bojového letounu F-35, který si pořizuje i česká armáda, v nedaleké VIP zóně se podepisovaly dohody, jež umožní Česku posunout armádu i obranný průmysl právě směrem k nejmodernějším technologiím, jichž je americký stroj páté generace symbolem.

Trochu záhadně pro laika například vypadá smlouva, kterou podepsal výrobce F-35, americký koncern Lockheed Martin, s brněnskou VR Group. Výsledkem jejich nové spolupráce má totiž být „Multidoménové simulační centrum“. Jde přitom o systém, který české vojáky pomůže nasměrovat k co nejlepšímu využití technologií 21. století.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je to multidoménový koncept a proč ho armáda potřebuje.
  • Jak si bude moci armáda říct, jaké drony opravdu potřebuje.
  • Co dodají Američané a co připraví česká firma.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se