Ukázka bojové akce amerického vrtulníku Viper v českých barvách bude vidět na Dnech NATO, které proběhnou o víkendu v Ostravě. Bude to poprvé od podpisu smlouvy o jejich nákupu v roce 2019 za 17,6 miliardy korun vládou premiéra Andreje Babiše, kdy se bitevníky takto představí s českými piloty. Možná se tím rozptýlí měsíce stará šeptanda, že se stroji firmy Bell jsou od počátku jejich dodávky technické potíže.
Na jakoukoliv americkou vojenskou techniku v evropských armádách se totiž v současných napjatých vztazích mezi Evropou a Amerikou dívají experti i poučení laici drobnohledem. Kladou si otázky, zda je správné při nepředvídatelnosti administrativy prezidenta Donalda Trumpa zvyšovat dalšími nákupy závislost na americké technice, jejíž použití může Bílý dům omezit, jako to dělá v případě dodávek zbraní na Ukrajinu.
Co se dočtete dál
- O čem se spekuluje v případě nových českých vrtulníků.
- Proč se čeká na dalších osm strojů.
- O čem v případě spolupráce s USA pochybují Poláci.
