Letošní ročník přinese výjimečné návraty i premiéry. Po více než dekádě se vrací slavné akrobatické skupiny Red Arrows, Turkish Stars a Krila Oluje, představí se přitom poprvé společně na jedné akci. Atmosféru doplní parašutistický tým RAF Falcons.
Itálie jako speciální partner a premiéry české armády
Speciálním partnerským státem je letos Itálie, která představí široké spektrum své techniky. Návštěvníci uvidí legendární stroj AV‑8B Harrier II v italských barvách, moderní víceúčelový letoun F‑35A Lightning II či bojový Eurofighter Typhoon. Poprvé v Česku budou k vidění také tank C1 Ariete a stíhač tanků B1 Centauro. Podle organizátora Zbyňka Pavlačíka z Jagello 2000 je italská účast nejen symbolem technologické vyspělosti, ale i prohlubující se spolupráce s Českem, kde se bude vyrábět část z objednaných 24 kusů F‑35.
Česká armáda využije akci k představení techniky, kterou aktuálně zařazuje do výzbroje. Dynamickou premiéru bude mít tank Leopard 2A4, který doplní starší BVP‑2. Ve firemní prezentaci se ukážou moderní stroje CV90 a Leopard 2A8. Ve vzduchu se předvedou vrtulníky Venom a Viper v taktické ukázce, tradiční Gripen s novým display pilotem Janem Ratzem i vrtulník W‑3A Sokol, který armáda brzy vyřadí. Z pozemní techniky zaujme protiletadlový systém Spyder, radary MADR či transportní letoun Embraer C‑390 Millennium.
Na nových letounech L‑39 Skyfox už cvičí piloti
Společnost Aero Vodochody na podzim loňského roku představila letoun pod novou značkou L‑39 Skyfox, přičemž firmě LOM Praha postupně předala všechny čtyři kusy dle smluvních termínů – první dva doputovaly do Pardubic vloni v zimě a zbývající dva následovaly letos v srpnu. Na připravovaném ročníku Dnů NATO se i proto očekává prezentace těchto moderních strojů.
Ředitel LOM Praha Jiří Protiva v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny zdůraznil: „Potřebujeme další čtyři stroje L‑39 Skyfox, o nákupu rozhodneme na podzim, bez nich bychom ale stagnovali.“ Tím jasně poukázal na nezbytnost dalšího rozšíření výcvikové flotily, aby udržel tempo rozvoje pilotního výcviku a efektivně pokračoval v přípravě na provoz moderních strojů.
„Využitím opce na další čtyři letouny by Česká republika prostřednictvím státního podniku LOM Praha, který je součástí programu NATO Flight Training Europe, získala dostatečnou kapacitu k zapojení do výcviku pilotů členských zemí NATO a k posílení společných výcvikových schopností,“ upřesnil Viktor Sotona, prezident a předseda představenstva Aera.
Zahraniční taháky a pocta bezpečnostním složkám
Silnou účast hlásí také Německo, které přiveze mimo jiné transportní kolos A400M Atlas či protitankový vrtulník Tiger, jenž je v Evropě k vidění jen vzácně. Francouzi předvedou sólovou show Rafale Solo Display, Američané a spojenci pak vystaví tankery KC‑135R a A330 MRTT, ten bude přístupný i zevnitř.
Stáhněte si přílohu v PDF
Organizátoři zdůrazňují, že akce není jen přehlídkou moderní vojenské techniky, ale také poděkováním těm, kteří se starají o bezpečnost. „Dny NATO považujeme za důstojný hold vojenské službě a obětem válečných konfliktů. Je to také příležitost, jak oficiálně poděkovat armádě, záchranářům a policistům,“ připomíná hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Tradičně silné zastoupení budou mít české bezpečnostní složky a integrovaný záchranný systém. Policisté, hasiči či celníci předvedou dynamické zásahy i ukázky techniky, město Ostrava nabídne návštěvníkům oblíbené hlídané kolárny. Primátor Jan Dohnal navíc připomněl, že o vítězi Poháru primátora Ostravy za nejpohlednější leteckou ukázku opět rozhodnou sami diváci prostřednictvím hlasování na sociálních sítích.
Dnů NATO se tradičně účastní nejvyšší představitelé státu, letošní ročník se koná pod záštitou prezidenta Petra Pavla. Generálním partnerem je Lockheed Martin, hlavním strategickým partnerem Orlen Unipetrol.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
