„Daňoví poplatníci mají právo vidět, do čeho stát investuje peníze v obranném sektoru, zvlášť v době, kdy tyto investice rostou v souvislosti se sílícími válečnými konflikty,“ říká Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000, který je hlavním organizátorem akce.
Kromě vojenské techniky si návštěvníci na mošnovském letišti prohlédnou i vybavení hasičů a policistů, celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů.
V posledních letech se u české veřejnosti silně zvýšilo povědomí o důležitosti obrany a bezpečnosti. Roste podobným tempem i zájem o přehlídku Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR?
Akce se letos uskuteční už po pětadvacáté a zájem ze strany veřejnosti registrujeme už přes dvacet let stále stejný, což nás těší. Areál letiště byl vždy plný, a to i v letech, kdy jsme neměli úplně přízeň počasí. Loňský ročník se kvůli povodním nemohl uskutečnit, ale v roce 2023 událost navštívilo 185 tisíc lidí, přičemž celkový dosah akce včetně sledování živých přenosů a internetových obsahů přesáhl dva miliony. Zájem o živé vysílání nás motivoval k tomu, abychom letos obnovili streamování v angličtině. Chceme tím událost zpřístupnit i zahraničním divákům, protože přehlídka má velký mezinárodní přesah.
Mottem akce je „Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“. Řekl byste, že s tímto tvrzením většina lidí v Česku souhlasí, nebo je v této otázce česká společnost spíše rozdělená?
Netroufám si odhadovat, jaká část české veřejnosti se s tím ztotožňuje, ale to nic nemění na velké relevanci tohoto výroku. Slogan „Naše bezpečnost není samozřejmost“ jsme spojili hned s prvním ročníkem akce, který se konal necelých pět týdnů po teroristických útocích z 11. září. Dnes se ukazuje, že se na významu toho tvrzení bohužel ani po letech nic nezměnilo, spíše naopak. Globální bezpečnostní situace se rozhodně neposunula k lepšímu, máme tady už čtvrtý rok ruské války na Ukrajině, eskaluje konflikt na Blízkém východě a přibývají další konflikty v Asii, mezi Indií a Pákistánem a mezi Thajskem a Kambodžou.
Zároveň vidíme, že válečné konflikty neprospívají ekonomické prosperitě, máme tu konkrétní dopady, jako je energetická krize nebo přerušení subdodávek pro automobilku Škoda. Je evidentní, že ohrožení bezpečnosti má konkrétní dopad na naši ekonomiku. Takže za relevantností toho tvrzení si pevně stojím.
V letošních parlamentních volbách může uspět i hnutí, které si přeje, aby Česká republika ze Severoatlantické aliance vystoupila. Snažíte se to jeho stoupencům vymlouvat?
Ve spolku Jagello 2000 se od počátku nevyjadřujeme k vnitropolitickým záležitostem. Naším cílem je přispívat ke konsenzu o tématech naší vnitřní i vnější bezpečnosti.
Jedním z našich klíčových projektů je Národní bezpečnostní konference, kterou pořádáme na Pražském hradě od roku 2014, a tam zveme zástupce všech politických stran a hnutí zastoupených v Poslanecké sněmovně. Takže se snažíme spíše hledat shody než přispívat k ještě hlubší polarizaci.
Loňský ročník přehlídky musel být zrušen kvůli povodním na severní Moravě. Přesunul se jeho program na letošní rok, nebo jste vytvořili nový?
To bohužel není tak jednoduché, aby se program jednoho ročníku přesunul na následující rok. Počítali jsme se zahraničními účastníky, kteří mají letos samozřejmě úplně jiný harmonogram, takže jsme zkrátka loňský ročník prohlásili za zrušený a letošní jsme začali připravovat zase úplně od nuly.
Každý rok se s týmem organizátorů snažíte nabídnout návštěvníkům něco výjimečného. Co to bude letos?
Víme, že s letošním ročníkem jsou spojena velká očekávání, jednak kvůli 25. výročí a jednak kvůli zrušení loňského ročníku. Proto chystáme pro návštěvníky to, co bývá divácky nejvíc žádané a očekávané: historicky poprvé máme v programu tři akrobatické skupiny, a to z Velké Británie, z Turecka a z Chorvatska. Představíme také modernizaci české armády, včetně novinek, které ještě veřejnost neviděla. To považuji za velmi důležité, protože daňový poplatník by měl mít možnost vidět, co stát z obranného rozpočtu pořizuje.
Partnerskou zemí letošních Dnů NATO je Itálie. Co předvede a čím je ve vojenské oblasti specifická?
Itálie někdy bývá ve stínu větších evropských zemí, jako je Velká Británie, Francie nebo Německo, ale myslím si, že neprávem. Ve skutečnosti je to důležitý hráč, ať už v rámci NATO, nebo Evropské unie. Má velmi silnou základnu v obranném průmyslu a na letošní přehlídce představí nejen složky letectva, ale přivezou také dva kusy těžké pozemní techniky a ukážou své námořnictvo v podobě dnes již ikonických letounů s kolmým startem a přistáním Harrier. Tyto italské letouny se v Česku neprezentovaly doposud nikdy, obecně s nimi Italové létají do zahraničí velmi zřídka, takže jde o velice raritní a exkluzivní účast. Poslední složkou, kterou Italové představí, budou speciální síly. Osobně by se měl přehlídky zúčastnit také italský ministr obrany Guido Crosetto a Roberto Cingolani.
Jak Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR oslovují mladou generaci?
Těší nás, že v této oblasti poptávka převyšuje nabídku. Organizujeme nižší desítky akcí na školách, které se na nás tradičně obracejí a samy mají zájem o setkání se zahraničními hosty nebo chodí se svými žáky a studenty na letiště. My se jim snažíme zprostředkovat bezprostřední kontakt naživo, nejen přes sociální sítě. Když je to možné, domluvíme jim třeba návštěvu anglicky mluvících hostů v hodině angličtiny, německy mluvících v hodině němčiny a podobně.
Jaká budou letos témata odborných debat?
Tradiční vyzbrojovací konference, kterou pořádáme každé dva roky, letos neproběhne, chystáme ji na příští rok. Uskuteční se ale dvě odborné akce, jedna bude zaměřená na zvyšování výdajů na obranu a druhá na možnosti rozšiřování průmyslové spolupráce.
Stáhněte si přílohu v PDF
Jakou roli má tato událost pro české firmy působící v obranném průmyslu, je tu prostor pro byznysová jednání a mezinárodní spolupráci?
Pro český obranný průmysl je tato akce velmi významná. Jejími partnery jsou dlouhodobě téměř všichni důležití hráči v oboru. Pro firmy je to příležitost odprezentovat široké veřejnosti to, co už je zařazeno do výzbroje Armády České republiky a dalších složek bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému, ale i prototypy, které se teprve vyvíjejí. Takto byl u nás například prezentován projekt letounu L‑39NG, od studie až po první dynamickou ukázku. Naše akce není výstava, natož veletrh, aby tu probíhala obchodní jednání, ale zástupci obranného průmyslu tu mají příležitost setkat se v uvolněnějším prostředí s decision makery (se zástupci společností, kteří o byznysu rozhodují – pozn. red.) i s širokou veřejností.
Vstup na přehlídku je pro návštěvníky zdarma, jak vysoké jsou celkové náklady a jak se vám daří tuto akci financovat?
Bezplatný vstup je jedním z neměnných pilířů akce, dalším je pak širokospektrální prezentace co největšího množství složek, které se podílejí na naší bezpečnosti. Celkové náklady akce se pohybují ve vyšších desítkách milionů korun a zahrnují logistiku na mošnovském letišti, ubytování a pořadatelskou službu, ale i celoroční organizační práci. Teď už vlastně pracujeme na přípravách příštího ročníku a podnikáme i první kroky k přípravě ročníku 2027.
Financování akce je majoritně postaveno na dlouholetých marketingových partnerstvích. Doplňují je dotace Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostrava, které pokryjí asi třicet procent produkčních nákladů akce.
Článek vznikl ve spolupráci s Jagello 2000.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
