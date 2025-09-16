Máme všechno, co potřebujete k obraně sebe, svých blízkých či svého státu. Tak by se dal charakterizovat přístup České zbrojovky ke svým zákazníkům. V rámci řešení „one stop shop“ mohou ve skupině Colt CZ nakoupit na jednom místě zbraně, střelivo, optické zaměřovače, noční vidění i neprůstřelné vesty. „Zákazníci vědí, že je vše sladěné a vzájemně odzkoušené, dáváme garanci kompatibility od montážních rozhraní po termovizi,“ popisuje generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc.
Vaše firma dodává zbraně a střelivo ozbrojeným složkám po celém světě. Co jsou jejich nejčastější požadavky?
Aby u armády a policie vše fungovalo, jsou potřeba tři věci: kvalitní zbraň i střelivo a v neposlední řadě kvalitní střelec. Zbraň musí tolerovat různé střelivo a mít ovládací prvky uspořádané tak, aby její používání bylo zcela intuitivní. Na prvním místě je však vždy spolehlivost. V krizové situaci vás zbraň nesmí nechat „na holičkách“. S tím souvisí i potřeba solidní životnosti, zvlášť v bojových podmínkách, kde není prostor na perfektní údržbu po každé tisícovce ran. Velmi dbáme na to, aby zbraně byly bezpečné i po letech intenzivního používání. Máme radost, že se nám povedlo kompletně přezbrojit českou armádu automatickými puškami BREN 2. Příští rok bychom měli zahájit výrobu nové generace BREN 3.
Kromě armád zásobujete i policejní složky v řadě zemí Evropy i světa. V čem se jejich požadavky liší?
Vojáci potřebují výkonnou pušku schopnou střílet na větší vzdálenost s vysokou životností a vysokou přesností. Policisté se pohybují častěji ve městech, v blízkosti civilistů, takže požadovaný dostřel může být kratší a mění se i taktika. Ve výzbroji policie převládají pistole a samopaly, standardně například náš samopal CZ Scorpion EVO 3 nebo pistole CZ P‑10. Zároveň ale sledujeme, že městské policejní jednotky stále častěji volí výkonnější zbraně. Ideální je v tomto případě krátká varianta BREN v odpovídající ráži. Policista tím pádem dostane rozměrově i hmotnostně podobný produkt, na který je zvyklý a se kterým se dobře manipuluje ve vozidle či ve vnitřních prostorách. Zároveň má ale účinný dostřel v nižších stovkách metrů, což je více než u běžně používaných zbraní policejních složek.
Dodáváte do armád NATO na Západě i na Východě. S čím je potřeba při takových dodávkách počítat?
Často přicházejí požadavky na lokalizaci výroby, transfer know‑how a zapojení lokálního průmyslu. V případě vítězství v tendrech umíme část výroby přesunout přímo do země zákazníka. Například na Slovensku se aktuálně vypisuje tendr na pušky pro armádu a jsme připraveni se zapojit, včetně spolupráce s tamním průmyslem. Máme v této oblasti prokázanou schopnost.
Jan Zajíc
Jeho kariéra zahrnuje rozmanité manažerské role v průmyslových firmách v České republice i na mezinárodní úrovni. Působil ve společnostech Fatra, Continental Barum a Continental Group se zaměřením na finanční řízení a controlling na Slovensku, v Malajsii a Německu. Rodák z Uherského Hradiště Jan Zajíc vystudoval obor ekonomika a management na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
S transferem technologií máte zkušenosti z Maďarska. Co se v praxi osvědčilo?
Technologická vyspělost naší firmy je na nejvyšší úrovni. Nejenže dokážeme sériově vyrobit zbraně, které v mnoha ohledech vynikají nad konkurencí, umíme sériovou výrobu automatických zbraní naučit i druhé. Klíčem je postupovat krok za krokem. Začít montáží a zřízením střelnice, pak přidávat obrábění jednodušších dílů, metalurgii, tepelné zpracování, povrchové úpravy včetně chromování, přísnější práci s tolerancemi, finální kontrolu kvality a stabilizaci dodavatelského řetězce. V Maďarsku investovali do špičkových strojů, což jsme velmi ocenili. Největší výzva byla vybudovat kvalifikovaný tým. Stroje koupíte, lidi musíte vychovat. Měli jsme štěstí, že maďarský tým je nesmírně zapálený a zdatný. Berou spolupráci velmi vážně a funguje zde vzájemné naslouchání. V našem společném závodě si naši maďarští kolegové s naší podporou postupně vybudovali schopnost vyrábět celé naše zbraně, včetně pušek BREN 2.
Kdy jste naposledy podrobili své zbraně nějaké velké zkoušce?
Pokud odhlédnu od používání našich zbraní v ozbrojených konfliktech, největší nedávnou výzvou byla účast v tendru pro federální policii v Brazílii a pro další tamní ozbrojené složky. Jejich testovací podmínky patří k nejtěžším, s nimiž jsme se setkali. Jde o režimy střelby, počet vystřelených ran dávkou, chlazení a čištění v přesně daných cyklech. Během jednoho dne jsme museli ze zbraně vystřelit deset tisíc nábojů. Když naši konstruktéři viděli testovací parametry, byli toho názoru, že to je na hranici toho, co jsou zbraně tohoto typu schopny materiálově a technologicky zvládnout. Naše produkty v těchto extrémních podmínkách obstály. Co z těch testů pro mě vyplývá jako mnohem důležitější, je fakt, že když se uživatel zbraně, to znamená voják nebo policista, který nasazuje své životy, setká s nejtěžšími podmínkami, zbraň ho nezradí.
Jakou produktovou vizi máte pro dalších deset let?
Zůstaneme u ručních palných zbraní – to je naše klíčová kompetence. Rozšiřujeme nabídku pro ozbrojené složky a díváme se i na segmenty, kde dosud nejsme tak silní; prostor vidíme například v kulometu. Ostatní prvky systému budeme zajišťovat v rámci skupiny Colt CZ nebo přes stabilní partnery – například optiku, optoelektroniku, balistickou ochranu, střelivo či munici.
Jak bude vypadat „zbraň budoucnosti“?
Čeká nás ještě větší propojení hardwaru s elektronikou. Už teď umí zbraně počítat, kolikrát se z nich vystřelilo. Časem přibude možnost sledovat stav zbraně v reálném čase a také prediktivní údržba – tedy že zbraň sama oznámí, kdy u ní hrozí porucha. Budou také přibývat prvky pro podporu míření a dálkové ovládání. Klidně si představte desítky až stovky BREN na nosičích s optikou a kamerami, které z bezpečnější pozice ovládají operátoři. To vše ale musí být zabezpečené proti elektronickému odhalení. Jakékoli „chytřejší“ rozhraní může protivník zneužít k detekci. Stejně jako k dronům patří antidrony, musí špičková elektronika umět i mlčet.
Česká zbrojovka je výjimečná v tom, že dokáže v tuzemsku realizovat celý výrobní řetězec – od myšlenky, výzkumu a vývoje až po sériovou výrobu zbraně. Co je na tomto přístupu nejtěžší?
Tohle všechno vyžaduje vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Spolupracujeme se středními odbornými školami i univerzitami. Díky tomu máme přísun odborně vzdělaných lidí na pozice operátorů a seřizovačů, ale dokážeme přitáhnout i šikovné konstruktéry a vývojáře. Nejlepší je si lidi vychovat a dál je rozvíjet. Líbí se mi jednoduché schéma, které jsem kdysi slyšel: absolvent prvních deset let hlavně nasává informace a zkušenosti, dalších deset let je na vrcholu výkonu a následujících deset let učí ostatní.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Colt CZ.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Dny NATO.
