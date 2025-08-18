Agenti americké vládní Agentury pro potírání narkotik (DEA) při zátahu zajistí balíček neznámé drogy. Jeden z nich vytáhne malý kufřík a během pěti až deseti minut zjistí nejen složení narkotika, ale i to, že na chlup stejná droga byla před pár dny zajištěna na druhém konci Spojených států. Scéna jako vystřižená z akčního filmu byla donedávna jen snem policistů. Díky českým vědcům se může velmi brzy stát realitou.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak funguje metoda Lightly a jak přesně dokáže identifikovat látky.
  • Kdo jsou potenciální zákazníci.
  • Jaké financování start-up potřebuje.
  • Jaká Lightly spolupracuje s DEA a Interpolem.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.