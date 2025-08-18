Agenti americké vládní Agentury pro potírání narkotik (DEA) při zátahu zajistí balíček neznámé drogy. Jeden z nich vytáhne malý kufřík a během pěti až deseti minut zjistí nejen složení narkotika, ale i to, že na chlup stejná droga byla před pár dny zajištěna na druhém konci Spojených států. Scéna jako vystřižená z akčního filmu byla donedávna jen snem policistů. Díky českým vědcům se může velmi brzy stát realitou.
Co se dočtete dál
- Jak funguje metoda Lightly a jak přesně dokáže identifikovat látky.
- Kdo jsou potenciální zákazníci.
- Jaké financování start-up potřebuje.
- Jaká Lightly spolupracuje s DEA a Interpolem.
