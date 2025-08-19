Deset let čerpal dotace na svůj vědecký výzkum v oblasti lékařského využití nanotechnologií nyní jedenapadesátiletý chemik z Krupky na Teplicku Simon Cihelník. Díky tomu, že se zaštiťoval posudky renomovaných institucí a hodnotitelů, jak je jeho výzkum jedinečný, získal na celkem 16 projektů dotaci přes 260 milionů korun.
V roce 2021 se na něj ale zaměřilo ministerstvo financí poté, co zjistilo, že v nových žádostech chce proplatit věci, na které již dostal peníze v předchozích projektech. Následovalo trestní oznámení, po němž skončil Cihelník s obviněním z dotačního podvodu ve vazbě. Ukázalo se, že všechna hodnocení a posudky, jak jsou jeho projekty prospěšné a k čemu mají vést, si kompletně vymyslel. Včetně profilů falešných hodnotitelů, které nahrál do databáze Technologické agentury. Právě ta výzkumné vědecké projekty vybírá a financuje.
Co se dočtete dál
- Co z vylákaných peněz na výzkum pořídil.
- Jak jeho kvality hodnotili kolegové a vědci.
- Jak se na podvod přišlo.
