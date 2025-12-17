Ministryně financí Alena Schillerová právě jedná s jedním z vládních kolegů za druhým a chce mít do čtvrtka jasno, kolik mohou jednotlivé resorty ušetřit. Výsledek se dá předem odhadnout: navržené úspory budou vzhledem k celkovým výdajům spíš symbolické, zato se jistě najdou ministři, kteří budou chtít své kapitoly o nějakou tu miliardu navýšit. Co si nevyjednají hned, to mít nebudou.
Jak tedy dostat do chystaného rozpočtu, který má být hotov v druhé polovině ledna, alespoň něco z drahých předvolebních slibů a nenechat přitom deficit narůst do „covidových“ dimenzí? Nejjednodušší je sáhnout na peníze, které příští rok ještě „nebudou potřeba“.
Co se dočtete dál
- Kolik je v rozpočtu na Dukovany II?
- Co se s nimi ve skutečnosti stane?
- Proč si hyperaktivní a vždy sebevědomý ministr najednou nevěří?
