V posledních červencových týdnech Ukrajina učinila znepokojivý krok zpět v boji proti korupci. Bezpečnostní služba a generální prokuratura zahájily kontroverzní operaci proti Národnímu protikorupčnímu úřadu Ukrajiny (NABU), při které zadržely vysokého úředníka obviněného z obchodování s konopnými produkty s Ruskem a provedly domovní prohlídky bez povolení. Dne 22. července parlament přijal zákon č. 12414, který rozšiřuje kontrolu generálního prokurátora nad nezávislými protikorupčními orgány. Reakce byla rychlá. Zákon vyvolal domácí protesty a mezinárodní kritiku, přičemž představitelé EU a USA varovali, že ohrožuje integraci Ukrajiny do EU. V reakci na to prezident Volodymyr Zelenskyj předložil a prosadil zákon, který obnovuje nezávislost protikorupčních orgánů.
Celý tento dramatický vývoj připomíná, že ukrajinský systém boje proti korupci se buduje již deset let a ještě nekončí. A také že z něj může čerpat poučení i Evropa, která ve svém boji proti korupci stále více podléhá sebeuspokojení.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výsledky ukrajinských protikorupčních orgánů.
- Jak fungují nové digitální nástroje v boji s korupcí.
- Jaké poučení může Ukrajina nabídnout zemím EU.
