V posledních červencových týdnech Ukrajina učinila znepokojivý krok zpět v boji proti korupci. Bezpečnostní služba a generální prokuratura zahájily kontroverzní operaci proti Národnímu protikorupčnímu úřadu Ukrajiny (NABU), při které zadržely vysokého úředníka obviněného z obchodování s konopnými produkty s Ruskem a provedly domovní prohlídky bez povolení. Dne 22. července parlament přijal zákon č. 12414, který rozšiřuje kontrolu generálního prokurátora nad nezávislými protikorupčními orgány. Reakce byla rychlá. Zákon vyvolal domácí protesty a mezinárodní kritiku, přičemž představitelé EU a USA varovali, že ohrožuje integraci Ukrajiny do EU. V reakci na to prezident Volodymyr Zelenskyj předložil a prosadil zákon, který obnovuje nezávislost protikorupčních orgánů.

Celý tento dramatický vývoj připomíná, že ukrajinský systém boje proti korupci se buduje již deset let a ještě nekončí. A také že z něj může čerpat poučení i Evropa, která ve svém boji proti korupci stále více podléhá sebeuspokojení.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou výsledky ukrajinských protikorupčních orgánů.
  • Jak fungují nové digitální nástroje v boji s korupcí.
  • Jaké poučení může Ukrajina nabídnout zemím EU.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.