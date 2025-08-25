Jméno Petr Kellner se vrací na českou byznysovou scénu. Prvorozený potomek zakladatele skupiny PPF dotáhl vypořádání s ostatními dědici svého otce, který před více než čtyřmi lety tragicky zahynul na Aljašce. Za desetinový podíl v PPF mu jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová a její dcery Anna, Lara a Marie Isabella zaplatí podle zdrojů HN kolem 40 miliard korun. Další majetek mu zřejmě připluje z dělení pozůstalosti, která se nachází mimo struktury PPF.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdo je Petr Kellner mladší.
  • Kdo jsou jeho spojenci v byznysu.
  • Jak může naložit se získaným kapitálem.
  • Co jeho osamostatnění znamená pro český trh.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se