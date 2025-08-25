Jméno Petr Kellner se vrací na českou byznysovou scénu. Prvorozený potomek zakladatele skupiny PPF dotáhl vypořádání s ostatními dědici svého otce, který před více než čtyřmi lety tragicky zahynul na Aljašce. Za desetinový podíl v PPF mu jeho nevlastní matka Renáta Kellnerová a její dcery Anna, Lara a Marie Isabella zaplatí podle zdrojů HN kolem 40 miliard korun. Další majetek mu zřejmě připluje z dělení pozůstalosti, která se nachází mimo struktury PPF.
Co se dočtete dál
- Kdo je Petr Kellner mladší.
- Kdo jsou jeho spojenci v byznysu.
- Jak může naložit se získaným kapitálem.
- Co jeho osamostatnění znamená pro český trh.
