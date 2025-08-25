Legendární investor Warren Buffett na konci roku odstoupí z pozice generálního ředitele Berkshire Hathaway. Bude to znamenat konec zhruba 60leté éry. Během ní Buffett dokázal svými investicemi porážet nejznámější americký index S&P 500. Akcie Berkshire Hathaway se od roku 1965 do roku 2024 zhodnotily o více než 5,5 milionu procent. Oproti tomu S&P 500 o zhruba 39 tisíc procent.

Kroky Věštce z Omahy se investorům vyplatilo v minulosti sledovat. Může to být dobrý nápad i tentokrát? Zeptali jsme se expertů, co říkají na poslední velkou Buffettovu investici, která je přesně podle jeho citátu: „Buďte bázliví, když jsou ostatní chamtiví, a buďte chamtiví, když jsou ostatní bázliví.“

