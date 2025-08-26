Domácí politický spor mezi novým polským prezidentem Karolem Nawrockým a vládou premiéra Donalda Tuska nyní zkomplikoval situaci milionu ukrajinských válečných uprchlíků v zemi. Nawrocki odmítl podepsat novelizaci zákona, který jim prodlužuje ochranu, umožňuje přístup na pracovní trh a čerpat sociální podporu.

Necelý milion uprchlíků, který je registrovaný podle tohoto speciálního zákona, se ocitl v naprosté nejistotě, protože současná pravidla končí 30. září a vláda nemá potřebnou třípětinovou většinu v Sejmu, aby veto prezidenta přehlasovala.

Co se dočtete dál

  • Proč prezident vetoval zákon o pomoci uprchlíkům.
  • O co Ukrajinci v Polsku příjdou.
  • Jaký vliv to může mít na sousedy, jako je Česko.
