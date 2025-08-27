Vaše učitelka angličtiny a váš učitel tělocviku se budou brát – oznámili na Instagramu zpěvačka a miliardářka Taylor Swift a trojnásobný vítěz Super Bowlu Travis Kelce. Jako doprovod u příspěvku hrála zpěvaččina písnička z jejího poslední alba „So High School“, ve kterém údajně právě o fotbalistovi přeneseně zpívá – „ty umíš hrát basket, já znám Aristotela“ – a jejíž poslechovost na platformě Spotify vzrostla do druhého dne o 400 procent.
Z učitelských platů svůj život ale pár budovat nebude, jejich společný majetek se odhaduje na 1,67 miliardy dolarů, což z nich po Beyoncé s Jay-Z dělá druhý nejbohatší showbyznysový pár světa. A právě i styl, jakým se pár rozhodl novinku světu sdělit, naznačuje, že i tentokrát šlo o pečlivě promyšlený marketingový krok nejbohatší self-made hudebnice světa.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.