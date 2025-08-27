Technologický koncern Apple pozval novináře na svou tradiční podzimní konferenci, která se uskuteční 9. září v kampusu Apple Park v kalifornském Cupertinu. Očekává se, že na ní představí nový iPhone 17 spolu s další generací Apple Watch a možná i další produkty. Pozvánka nese slogan „Awe dropping“, čímž firma slibuje „úžas vzbuzující“ novinky.
Co se dočtete dál
- Co lze očekávat od podzimní konference společnosti Apple?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.