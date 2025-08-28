Naučit se natáčet videa (nejen) na sociální sítě, dělat jednoduché animace nebo kriticky zhodnotit filmovou tvorbu v 50. a 90. letech. Žáci se na základních školách mají v rámci uměleckých předmětů nově učit filmovou výchovu, společně s taneční a dramatickou. Při revizi rámcových vzdělávacích programů, které školám určují, co mají učit, to vyvolalo velkou vlnu nevole výtvarkářů a hudebkářů, kteří se obávali, že nebudou mít dostatek prostoru pro své předměty. Objevovaly se i zprávy o tom, že výtvarná a hudební výchova ve školách úplně skončí. To ale podle předsedkyně Asociace filmové a audiovizuální tvorby Zuzany Havelkové, která se na přípravě změn ve školách podílela, není pravda.
„Byla bych ráda, kdyby se učitelé nebáli a prvky filmové výchovy zkusili do výuky zavést, určitě zjistí, že je to přínosné pro ně i pro jejich žáky. Kreativní profese jsou jedny z nejrychleji se rozvíjejících odvětví a mají široké uplatnění, říká v rozhovoru s HN Havelková.
Co se dočtete dál
- Co školy budou muset učit, jaké mají možnosti zahrnutí filmové výchovy do výuky.
- K čemu je pro žáky filmová výchova dobrá.
- Co se odehrálo mezi tvůrci nových „osnov“ pro umělecké předměty.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.