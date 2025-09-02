Kdo se vlastně podílí na 200 miliardách korun, které ročně utratí Češi při nakupování na internetu? Vedle velikánů typu Alza nebo Datart, přes které protečou desítky miliard, tvoří tuzemskou e-commerce i desítky tisíc menších e-shopů. V přepočtu na počet obyvatel v tom jsou Češi evropskými premianty.
Během covidu počet online obchodů ještě stoupl, když na internet zamířili i do té doby „klasičtí“ kamenní prodejci. Přesný počet aktivních e-shopů je těžké zjistit, srovnávač Heureka uvádí číslo 49 700, tvůrce e-shopů Shoptet zase 67 305.
Co se dočtete dál
- Jak se liší odhady aktivních e‑shopů v Česku.
- Jaká je míra obměny hráčů na trhu e‑commerce (kolik je nových vs. zanikajících projektů).
- V kterých segmentech vzniká nejvíce nových e‑shopů a proč.
- Jaká je dynamika růstu tržeb a průměrná hodnota objednávky v posledním čtvrtletí.
- Jaké nástrahy na e-shopy letos čekají.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.