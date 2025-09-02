Majitelé firem, kteří chtějí zůstat v utajení, přestože jim zákon ukládá zveřejnit své vlastnictví ve veřejné Evidenci skutečných majitelů, se mohou radovat. Tuzemské soudy totiž již v několika případech konstatovaly, že jejich povinné jmenování je v rozporu s jejich právem na soukromí a nerušený rodinný život. A zrušil tak pokuty těm společnostem, které je za nezveřejnění svého koncového vlastníka již dostaly.
Ministerstvo spravedlnosti proto již řeší, zda a kdy uvedenou evidenci uzamkne, podobně, jako to již udělalo několik států v Evropě. A také o tom, jaký do ní nastaví přístup.
Pro firmy, které své koncové vlastníky nechtějí zveřejňovat, ale verdikt jednoznačným vítězstvím není. I když je už nikdo nemůže sankcionovat, nezveřejnění vlastníků jim i tak může způsobit velké problémy – například při výplatě zisku, výkonu hlasovacích práv nebo třeba i při návštěvě notáře.
Co se dočtete dál
- Kdo za tažením proti Evidenci skutečných vlastníků stojí.
- Jaké problémy může způsobit to, že není zapsaný vlastník.
- Jak by se měla celá situace napravit.
