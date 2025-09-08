Kuřecí fastfood Čechům chutná. Dlouhodobá obliba KFC je dobře známá a dokazuje ji i fakt, že smažené kuře z Kentucky má u nás více poboček než McDonald’s. K zaběhnutým značkám rychlého občerstvení se předloni přidalo konkurenční Popeyes, jehož otevření přineslo do centra Prahy na několik týdnů dlouhé fronty strávníků.
O tom, že obliba drůbežího masa – v drtivé většině kuřecího – u nás průběžně roste, svědčí i statistiky Českého statistického úřadu. Vrchol spotřeby zatím přišel během covidu. V roce 2021 šlo o 29,9 kilogramu na hlavu, předloni to bylo 29,2 kilogramu. Každopádně v tomto ohledu patříme k evropské špičce.
