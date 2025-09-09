Je to jeden z pilířů volebního programu SPD ohlášeného toto pondělí – kvalitní české potraviny za spravedlivé ceny. Pokud by to však v obchodech fungovalo, jak hnutí SPD předvádí na svých jarmarcích, zákazník by si kromě nízkých cen vůbec nemohl být jistý, že takový systém nějakou dobu vydrží. Konkrétně na jarmarcích SPD je zboží rychle vyprodané.
„My jsme stánky dali zdarma k dispozici výrobcům, kteří se přihlásili, aby zboží prodávali za ceny, které se jim vyplatí. Chtěli jsme nastavit zrcadlo, aby bylo vidět, za kolik to výrobci prodají do řetězců a kolik jsou pak marže. Proto to tak rozčiluje nadnárodní řetězce a jejich lobbisty,“ tvrdí šéf SPD Tomio Okamura na jarmarcích, kde lze běžně nakoupit kilogram české mrkve, brambor a cibule za devět korun, dát si půllitr jedenáctistupňového točeného piva z Nové Paky za 15, případně klobásu za 28 korun.
Co se dočtete dál
- Jak to vypadá na mítincích SPD, jejichž součástí jsou prodejní jarmarky.
- Proč jsou ceny na jarmarcích a sliby hnutí těžko uvěřitelné.
- Co slibuje hnutí SPD ve volebním programu.
