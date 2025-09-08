Účelové zatýkání politiků i „soudcovský puč“, tedy snaha soudními verdikty ovlivnit dění v hlavní opoziční partaji. Tak poslední vývoj v Turecku hodnotí opozice i komentátoři, kteří sledují dění u istanbulského ústředí Republikánské lidové strany (CHP). Podle nich stojí za kontroverzními rozhodnutími soudu prezident a jeho lidé, kteří justici ovládají. Na pondělí  opozice svolala protesty, a to navzdory třídennímu zákazu demonstrací, který platí od nedělního večera.

