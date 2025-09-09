Počet nezaměstnaných v srpnu byl v Česku nejvyšší od března 2017, při srovnání pouze se stejnými měsíci pak bylo bez práce více lidí naposled v srpnu 2016. Oproti červenci se nezaměstnanost zvýšila o 0,1 procentního bodu na 4,5 procenta. Úřad práce označil meziměsíční zvýšení nezaměstnanosti za běžný vývoj. „Srpnový nárůst je mírný a odpovídá běžnému vývoji v letním období, kdy dochází k útlumu náboru nových zaměstnanců,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU‑ČSL). „Po prázdninách očekáváme nastartování náborů ve firmách a nástupy do zaměstnání, například ve školství,“ doplnil zastupující ředitel Úřadu práce ČR Matěj Novák.
Podle analytiků se ale potvrzuje dlouhodobý trend ochlazování trhu práce. „Srpnová čísla dále potvrzují, že na tuzemském pracovním trhu dochází k mírnému ochlazování, a to navzdory tomu, že domácí ekonomika roste. Důvodem je především setrvalý pokles zaměstnanosti v průmyslu. Pozitivem alespoň je, že propouštění v průmyslu dokázal v posledních čtvrtletích kompenzovat sektor služeb,“ uvedl hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák.
Zároveň se ale odborníci neobávají dopadu zvýšené nezaměstnanosti na ekonomiku jako celek. „Aktuální růst nezaměstnanosti není nutně důvodem k obavám, jde o součást širšího trendu postupného návratu trhu práce k rovnovážnému stavu po dlouhých letech přehřátí. Český trh práce je stále mimořádně silný a přechod do nové rovnováhy je nezbytným předpokladem pro jeho dlouhodobou stabilitu,“ uvedl generální ředitel společnosti Randstad ČR Martin Jánský.
Během podzimu obvykle zůstává nezaměstnanost na podobných úrovních jako v srpnu, což by podle hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka mělo platit i letos.
V dalších měsících by už počet lidí bez práce nemusel nijak výrazně růst. „V závěru roku by ale pod tíhou obvyklých sezonních faktorů měla nezaměstnanost mírně stoupnout. Bude‑li pokračovat negativní trend i v příštím roce, mohl by podíl nezaměstnaných překročit hranici pěti procent, očekává Marek.
V pondělí zveřejnil Český statistický úřad i další údaje o vývoji ekonomiky. Podle nich průmysl meziročně vzrostl o 1,8 procenta, stavebnictví pak hlavně díky velkým infrastrukturním projektům přidalo přes deset procent.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist