Umělá inteligence se stala demokratizačním nástrojem. Od vibecodingu, neboli programování bez znalosti kódování, až po tvorbu hudby a obrazu. Iniciátorem prozatím stále zůstává člověk. Rozšiřující se množství AI nástrojů dává téměř komukoliv možnost vlomit se do dosud zavřených dveří. Jsme sice na prahu doby, kdy autorství přestává být jednoznačnou záležitostí, ale úroveň aktuálních schopností AI stále klade požadavek na inspiraci na člověka. Tady je několik obrazových glos, které by se mohly stát inspirací pro to, aby svou imaginaci vyzkoušel každý. Samotné barevné obrazy hravě emancipují myšlení.
AI glosy v obraze
AI glosy v obraze
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist