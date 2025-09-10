Umělá inteligence se stala demokratizačním nástrojem. Od vibecodingu, neboli programování bez znalosti kódování, až po tvorbu hudby a obrazu. Iniciátorem prozatím stále zůstává člověk. Rozšiřující se množství AI nástrojů dává téměř komukoliv možnost vlomit se do dosud zavřených dveří. Jsme sice na prahu doby, kdy autorství přestává být jednoznačnou záležitostí, ale úroveň aktuálních schopností AI stále klade požadavek na inspiraci na člověka. Tady je několik obrazových glos, které by se mohly stát inspirací pro to, aby svou imaginaci vyzkoušel každý. Samotné barevné obrazy hravě emancipují myšlení.

AI glosy v obraze

Další 2
fotografie

AI glosy v obraze

Další 2
fotografie

