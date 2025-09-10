V době, kdy vládla Středočeskému kraji v pozici hejtmanky Jaroslava Pokorná Jermanová z hnutí ANO, její úřad vyplácel statisíce korun za fiktivní práce. Zatímco sama Pokorná Jermanová „povýšila“ na post europoslankyně, ředitelka její kanceláře Hana Mastrini skončila před soudem. Ten jí za porušení povinnosti při správě cizího majetku udělil roční podmínku a peněžitý trest ve výši 150 tisíc korun. A původně jí i přikázal uhradit způsobenou škodu 1,47 milionu korun.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Komu ředitelka kanceláře hejtmanky peníze za neprovedenou práci nechala vyplácet.
  • Proč soud žalobu kraje na náhradu škody zamítl.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.