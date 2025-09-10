Ve slavné závěrečné scéně z Čapkova románu Válka s mloky se pan Povondra doptává syna na břehu Vltavy, jestli je něco nového. „Ani ne, jen v novinách píší, že mloci jsou už u Drážďan,“ odpovídá syn. Pan Povondra usoudí, že to je v pohodě, nás se přece invaze netýká, k nám přece nemohou mloci přes ty hory a skály dojít. A i kdyby mohli, tady je přece jiná situace než tam, kam už došli. Tak proč se tím zabývat, proč se tím strašit!
A pak – pak se u pražské náplavky objeví hlava mloka.
Co se dočtete dál
- Jak může česká společnost a politika reagovat na přítomnost ruských útočných dronů v Polsku.
- O co ve skutečnosti jde o nadcházejících volbách.
- Co nám říká o dnešní situaci Karel Čapek.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.