Zkrachovalé Jindřichohradecké místní dráhy nakonec zřejmě nezíská mladý podnikatel Albert Fikáček, ale průmyslník Otakar Moťka. 

Je to další zvrat v celém příběhu unikátních českých úzkorozchodek – Fikáček původně nabídl věřitelům o něco vyšší cenu, asi 83 milionů korun. V termínu ale zaplatil jen o něco víc než polovinu a zbytek zajistil až zhruba s desetidenním zpožděním.

Mladý podnikatel kvůli nákupu prodal autobusovou část své firmy Gepard Express a další peníze sháněl porůznu – a jedna transakce se zdržela.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co stojí za zvratem.
  • A je to definitivní?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.