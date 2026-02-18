Nákladní doprava na české železnici se dál propadá. Ukazují to data nasbíraná sdružením dopravců Žesnad – a to jak za celý rok 2025, tak i letos v lednu.
Propad za rok 2025 je tak velký, že kdyby celá železnice loni dva až tři týdny stávkovala a jinak vozila stejné objemy jako v roce 2024, vyšlo by to v podstatě nastejno.
Co se dočtete dál
- Co se děje v zákulisí ČD Cargo.
- A jak do nákladní dopravy promluví útlum dalších uhelných elektráren.
