Základem populistické politiky je nekompromisní přímočarost. Tedy ochota nezabývat se širšími souvislostmi, ale jednoduše slíbit lidem přesně to, co právě v daný moment chtějí. A to zcela bez ohledu na to, jestli je to splnitelné, zda neexistují záležitosti, které jsou pro udržitelné fungování společnosti podstatnější, nebo zda by dokonce naplnění slibů společnost z dlouhodobého hlediska vážně nepoškodilo.
V těchto volbách vidíme dokonalou demonstraci tohoto principu. V průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas měli voliči jmenovat tři oblasti, na které by se měla podle nich příští vláda soustředit. Vyhrály ceny potravin, dostupnost bydlení a kvalita zdravotní péče. A když se podíváme na programy a kampaně hlavních populistických uskupení, tedy hnutí ANO a koalice kolem SPD, spatříme takřka absolutní zcela prvoplánovou shodu s aktuální lidovou poptávkou, přičemž nabízená „řešení“ jsou přinejlepším fantasmagorická.
Co se dočtete dál
- Jak se shodují požadavky z průzkumů veřejného mínění se sliby ANO a SPD?
- V čem jsou „řešení“ nabízení populisty fantasmagorická .
- Jak se liší skutečná politika od aktuální populitiky a co zvítězí.
