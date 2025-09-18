Už počtrnácté předala Unie podnikových právníků ČR prestižní tituly výjimečným osobnostem, které posouvají firemní právní praxi v Česku kupředu. Během slavnostního večera, který se konal ve středu 17. září v pražské Občanské plovárně, byli titulem Podnikový právník 2025 oceněni tři špičkoví právníci a jeden právní tým. Součástí večera bylo předání Ceny prezidentky Unie podnikových právníků ČR viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy České republiky Františku Chaloupeckému.
Laureáti ocenění Podnikový právník 2025 uspěli v konkurenci několika desítek nominantů navržených odbornou veřejností. „Máme v Česku mimořádně kvalitní právníky, kteří odvádějí skvělou práci ve firemním prostředí. Často nenápadně, ale s velkým dopadem. Rádi tedy tímto způsobem jejich práci zviditelníme a oceníme,“ představila filozofii ocenění Marie Brejchová, prezidentka unie. Nominovaní kandidáti mohli obdržet titul v jedné ze čtyř kategorií za svůj konkrétní počin v praktické činnosti, za společenský význam své práce nebo za její dopad, za legislativní nebo jiné aktivity se zásadním přínosem pro podnikovou právní praxi.
Kategorii Podniková právní kancelář ovládl tým společnosti Notino, u něhož odborná porota ocenila nejen důraz na technologické inovace. „Notino ukazuje, jak technologie, silná firemní kultura a promyšlené vedení mohou vytvořit právní oddělení, které je skutečným partnerem byznysu. Jejich přístup je inspirací pro řadu dalších týmů, které hledají cestu k efektivitě a modernímu pojetí právní agendy,“ zdůraznil hlavní důvody ocenění porotce a vedoucí sekce IT a inovace Unie podnikových právníků ČR Vladimír Krasula.
Mezi mladými a nadějnými právníky si získala pozornost odborné poroty Tereza Pšenčíková ze softwarové společnosti JetBrains, která si ze slavnostního večera odnesla ocenění v kategorii Perspektiva. Navázala tak na loňské ocenění celého týmu v kategorii Podniková právní kancelář.
Důraz na propojení práva a technologií v letošním ročníku potvrdilo ocenění Patrika Walase ze společnosti Vodafone Czech Republic v kategorii Inovace a technologie. Laureát patří mezi nejvýraznější právníky zaměřené právě na technologie.
Deglobalizace nutí technologické firmy šít své produkty na míru lokálním trhům
V již tradiční kategorii Civilní právo uspěla Jana Seemanová ze společnosti AŽD Praha, která se zabývá vývojem zabezpečovacích a řídicích systémů pro dopravu. „Jana Seemanová je právnička, která má nejen hlubokou znalost smluvního práva, ale zároveň schopnost nastavovat procesy tak, aby byly efektivní, předvídatelné a přínosné pro celý podnik. Její přístup je praktický, odborně podložený a velmi inspirativní – nejen pro právníky, ale i pro kolegy z technických týmů,“ uvedl na adresu oceněné Richard Baček, člen poroty a viceprezident Unie podnikových právníků ČR.
Mimo rámec právních kategorií bylo významným bodem večera též předání mimořádné Ceny prezidentky Unie podnikových právníků ČR viceprezidentovi Svazu průmyslu a dopravy Františku Chaloupeckému. Oceněna byla především jeho soustavná snaha o vytváření mostů mezi byznysem a právem. „František Chaloupecký sehrál klíčovou roli v tom, že se podařilo vytvořit pevné a funkční partnerství mezi právníky a zástupci průmyslu. Unie si této spolupráce nesmírně váží a já osobně velmi oceňuji jeho dlouhodobé úsilí o její rozvoj,“ zdůraznila přínos Chaloupeckého Brejchová.
Laureáti ocenění Podnikový právník 2025
Podniková právní kancelář – Notino
Oddělení čítá jedenáct členů působících nejen v Česku, ale i v dalších zemích, kde má společnost distribuční centra. Od roku 2017, kdy byl tým tvořen jedním právníkem a asistentem, prošel výraznou transformací. Agenda dnes zahrnuje podporu téměř dvaceti trhů napříč EU. Tým vyniká schopností zavádět inovativní řešení do každodenní právní praxe. Jedním z klíčových nástrojů je interní systém pro řízení životního cyklu smluv a dokumentů, vyvinutý na míru. Umožňuje digitální správu kontraktačního procesu, automatizovaný překlad dokumentů, fulltextové vyhledávání ve smlouvách nebo interakci přes chatbota.
Perspektiva – Tereza Pšenčíková
Působí v mezinárodní softwarové společnosti JetBrains, kde zastřešuje právní podporu marketingu a business developmentu a zároveň pomáhá s uváděním produktů na trh. Poskytuje například právní podporu vrcholným manažerům společnosti při vyjednávání a nastavování komplexní spolupráce se strategickými technologickými partnery po celém světě – včetně gigantů, jako je Google. Vystudovala právo ve Velké Británii, kde si oblíbila právo duševního vlastnictví a ochrany soukromí. Absolvovala semestrální kurz CopyrightX na Harvard Law School.
Inovace a technologie – Patrik Walas
Působí jako Digital Legal Affairs Manager ve společnosti Vodafone Czech Republic a řadí se k nejvýraznějším osobnostem v oblasti technologického a datového práva na české byznysové scéně. Ve své praxi se dlouhodobě věnuje právnímu rámování digitalizace, ochraně soukromí, kybernetické bezpečnosti a regulatorice. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Gentu. Ve Vodafonu mimo jiné právně zastřešoval zavádění GDPR a následně i datovou část fúze společností Vodafone a UPC. V posledních letech se intenzivně věnuje implementaci nové evropské digitální legislativy – včetně DORA, NIS2, DSA či AI Actu.
Civilní právo – Jana Seemanová
Působí jako podniková právnička ve společnosti AŽD Praha, dodavateli technologií pro dopravní infrastrukturu. V této technicky náročné oblasti se Jana Seemanová specializuje především na smluvní právo, zejména na smlouvy o dílo spojené s dodávkami technologických celků i stavebních řešení. Její systematický a analytický přístup přispěl ke kultivaci smluvních standardů v rámci společnosti i směrem k dodavatelům. Zavedla ucelený rámec pro tvorbu a vyjednávání smluv o dílo, který vedl ke zrychlení schvalovacích procesů, snížení právních rizik a vyšší transparentnosti spolupráce s obchodními partnery.
Cena prezidentky Unie podnikových právníků ČR
František Chaloupecký
Patří k nejvýraznějším osobnostem vedení Svazu průmyslu a dopravy, jehož je od roku 2011 viceprezidentem. Jeho jméno je spojeno zejména s legislativní agendou a zastupováním zájmů českého průmyslu a zaměstnavatelů. Jako předseda expertního týmu pro legislativu vede odborné diskuse, připravuje semináře a přispívá ke kultivaci právního prostředí v oblasti podnikání. Zároveň řídí jednání Rady členů – poradního orgánu složeného ze zástupců oborových svazů a asociací – a podílí se na vytváření pozic svazu k legislativním návrhům i tématům týkajícím se ekonomiky a zaměstnanosti. V jeho činnosti je cítit hluboká znalost prostředí, ve kterém se průmysl a legislativa ovlivňují.
Text vznikl ve spolupráci s Unií podnikových právníků ČR.
