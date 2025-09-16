Ani intenzivní diplomatická činnost Washingtonu v posledních měsících, ani setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Anchorage, ani následné setkání Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a řadou západoevropských politiků ve Washingtonu zatím nepřinesly žádné hmatatelné výsledky. Napětí mezi Trumpovými vysokými očekáváními ohledně jeho vyjednávacích schopností na jedné straně a pokračující krutou realitou rusko-ukrajinské války na straně druhé existovalo již před rusko-americkým summitem na Aljašce. Nyní bylo opět zdůrazněno prudkým nárůstem ruských leteckých útoků a bombardování civilních objektů na Ukrajině, jakož i masivním vniknutím ruských dronů do Polska, a tím i na území NATO.

Ačkoli jsou tyto události frustrující, mohly by se ukázat jako výhodné pro Ukrajinu, protože zdůrazňují pošetilost Trumpových diplomatických snah.

