Byla to jedna z těch zpráv, které vzbudily začátkem září poměrně velkou pozornost. Ve vedení RegioJetu Radima Jančury proběhly poměrně velké personální změny, rozložené do posledních několika měsíců. Skončila třeba CEO Jana Skalická a manažeři provozu vlaků Jakub Svoboda a Jiří Jahelka. Sami říkají, že odešli z vlastní vůle, další zdroje z firmy mluví o daleko větším tlaku ze strany Jančury.
Druhý největší osobní vlakový dopravce v Česku každopádně mění kurz i to, jak bude fungovat. Zakladatel firmy Radim Jančura teď v rozhovoru pro HN vysvětluje, z jakých důvodů ke změnám sáhl i proč to podle něj souvisí s globální krizí mužství.
Proběhly někdy ve vedení RegioJetu takhle velké změny?
Co se dočtete dál
- Proč chtěl Radim Jančura firmu RegioJet prodat.
- Co v ní bylo podle něj špatně.
- Na kolik si RegioJet cení.
- A proč chce mít ještě další děti.
