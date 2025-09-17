Europoslanec Filip Turek (Motoristé sobě) staví na svém pozemku v okrajové části Prahy Dubeč bez stavebního povolení dva objekty. Černé stavby úřady označují jako chatu a sklad zahradní techniky a u obou už příslušný stavební úřad zahájil řízení o jejich odstranění. Turek se ale minimálně v prvním případě snaží získat dodatečné povolení.
Rozhodnuto zatím není, zejména u druhé stavby ale podle zjištění HN může europoslanci, který nyní kandiduje jako lídr Motoristů ve Středočeském kraji, stát v cestě nová podoba stavebního zákona. Ta platí od loňska a na stavebníky bez povolení je přísnější. Zejména v případě, že stavba neodpovídá územnímu plánu.
Co se dočtete dál
- Europoslanec a jednička Motoristů ve Středočeském kraji Filip Turek staví v Dubči na okraji Prahy dvě nepovolené stavby.
- Jaké má podle právníků šance je zpětně legalizovat?
- A proč mu cestu k dodatečnému povolení ztíží nová podoba stavebního zákona i územní plán?
