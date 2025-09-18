Zkrachovalé Jindřichohradecké místní dráhy může přece jen získat podnikatel Albert Fikáček. Podle informací HN soud při středečním slyšení zpochybnil rozhodnutí věřitelského výboru, který upřednostnil druhou nabídku v pořadí. Následně zveřejněný zápis tomu odpovídá.
Šlo o to, že Fikáček kupní cenu 83 milionů korun zaplatil, ale část až s desetidenním zpožděním – věřitelé se následně rozhodli pro druhou nabídku.
Další v pořadí, průmyslník Otakar Moťka, nyní v e-mailu insolvenčnímu správci oznámil, že úzkokolejky Fikáčkovi klidně přenechá.
„Budu respektovat rozhodnutí soudu, které schválí prodej závodu (Fikáčkově) společnosti Gepard Express,“ uvedl Moťka. Na dotaz HN autenticitu dopisu potvrdil. „Není na mně, co bylo naplněno a co ne, rozhoduje soudce,“ řekl.
V e-mailu se Moťka zavázal, že nebude činit žádné právní kroky, které by rozhodnutí soudu, věřitelského výboru nebo insolvenčního správce zpochybnily. „Budu úzkokolejkám fandit zpovzdálí a dívat se, jak to s nimi celé dopadne,“ uvedl Moťka v prohlášení.
Později během dopoledne zveřejnil soud v insolvenčním rejstříku zápis z jednání, kterého se účastnil i Fikáček. Je z něj na několika místech zjevné, že soudce i státní zástupkyně kritizovali postup insolvenčního správce.
Mimo jiné proto, že byl raději ochotný akceptovat o zhruba dva miliony nižší Moťkovu nabídku, což podle něj mohlo poškodit věřitele.
A nepřijal ani vysvětlení, že vzniklý rozdíl by pokryla Fikáčkova pětimilionová kauce, která by propadla do konkurzní podstaty. „Soudce takový argument očekával, ale netěší jej a varuje před postupem, který považuje v uvedeném kontextu uvažování nejen za neetický,“ uvedl soud.
Zaplacení poslední části kupní ceny Fikáčkem deset dnů po termínu podle soudu není překážka. „Soud dodává, že neshledává účelovost v jednání magistra Fikáčka, respektive společnosti Gepard Express ohledně doplacení kupní ceny po termínu. (...) Nabídka navýšení kauce svědčí spíše o opravdovosti jeho zájmu,“ uvádí zápis.
Insolvenční správce David Jánošík HN řekl, že zatím čeká na doručení zápisu. Připustil ale, že bude muset znovu zasednout věřitelský výbor. „K podpisu smlouvy se zájemcem potřebuji tři souhlasy, a pokud ten od soudce nezískám, bude to pravděpodobně v rukách věřitelského výboru,“ řekl HN.
