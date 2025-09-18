Jde o jednu větu v novelizovaném trestním řádu, která ale může podle advokátů, státních zástupců i soudců změnit hodně. Dává jim totiž zásadu takzvané restorativní justice – aby více zapojovali oběti i obviněné při řešení následků trestného činu a jeho napravení. Zjednodušeně: aby se více ptali na potřeby poškozených a pachateli nastavovali zrcadlo toho, co provedl.
V červenci novelu odsouhlasil Senát, platit začne od ledna 2026. Než se změna promítne do praxe, může nějaký čas trvat.
Olomoucký soudce Martin Lýsek se tématu věnuje dlouhodobě, další soudce navíc školí a změny jim vysvětluje. „Zdůrazňujeme s kolegy, proč je z hlediska fungování trestního procesu lepší nebýt jenom stroj, který zná paragrafy. Člověk je oběť, která má nějaká práva a musíme k ní přistupovat lidsky a empaticky,“ říká v rozhovoru s HN.
Co se dočtete dál
- Co konkrétně přináší změna v trestním řádu.
- Jak se podle restorativní justice má přistupovat k obětem a pachatelům.
- Proč jsou někdy podle soudce Martina Lýska důležitější odpovědi na otázky od pachatele než samotný trest.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.