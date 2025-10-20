Senát schválil ve čtvrtek dva nové ústavní soudce. Stali se jimi Michal Bartoň a Martin Smolek. „Grilování“ kandidátů senátory ale znovu obrátilo pozornost k letité kauze whistleblowerky, která upozornila na údajné vízové machinace na marocké ambasádě. Ta byla následně resortem zahraničí vyhozena, soud ale později potvrdil, že neoprávněně. V té době stál Smolek v čele vízové sekce a někteří senátoři poukázali na možné poškození jeho pověsti.

