Senát schválil ve čtvrtek dva nové ústavní soudce. Stali se jimi Michal Bartoň a Martin Smolek. „Grilování“ kandidátů senátory ale znovu obrátilo pozornost k letité kauze whistleblowerky, která upozornila na údajné vízové machinace na marocké ambasádě. Ta byla následně resortem zahraničí vyhozena, soud ale později potvrdil, že neoprávněně. V té době stál Smolek v čele vízové sekce a někteří senátoři poukázali na možné poškození jeho pověsti.
Co se dočtete dál
- Co se senátorům na jmenování Martina Smolka ústavním soudcem příliš nelíbilo.
- O čem je kauza whistleblowerky Jany Chaloupkové.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.