Británie, Francie, Kanada. Tyto demokracie a členské země prestižní skupiny G7 se zřejmě už během pondělního zasedání OSN (22. září) chystají uznat palestinský stát. Německo, Itálie a Japonsko, další země z klubu nejbohatších ekonomik, svébytnost Palestinců nepodpoří. Newyorské sídlo OSN napjatě očekává rozuzlení diplomatické války, ve které USA spolu s Izraelem vzdorují propalestinské kampani světových demokracií. Důvod? Londýn a Paříž mají obavu nejen o nový arabský stát, ale o samotnou existenci palestinské komunity.

