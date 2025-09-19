Británie, Francie, Kanada. Tyto demokracie a členské země prestižní skupiny G7 se zřejmě už během pondělního zasedání OSN (22. září) chystají uznat palestinský stát. Německo, Itálie a Japonsko, další země z klubu nejbohatších ekonomik, svébytnost Palestinců nepodpoří. Newyorské sídlo OSN napjatě očekává rozuzlení diplomatické války, ve které USA spolu s Izraelem vzdorují propalestinské kampani světových demokracií. Důvod? Londýn a Paříž mají obavu nejen o nový arabský stát, ale o samotnou existenci palestinské komunity.
France will officially recognize a Palestinian state in September. pic.twitter.com/PBRawq1pvo— Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2025
Co se dočtete dál
- Které země chtějí Palestinu schválit, které ne.
- Proč je Japonsko s Jižní Koreou na straně Izraele.
- Jak se k uznání Palestiny staví Česko.
