Pro jedny je sjednocující postavou, která by dokázala vést budoucí Palestinu k míru. Druzí ho považují za teroristu a podvodníka, který prý švindloval během hladovky. A třetí se bojí jeho popularity. Jmenuje se Marwán Barghútí, sedí v izraelském vězení a tlačit na jeho propuštění možná bude i prezident USA Donald Trump. Barghútího stoupenci srovnávají někdejšího předáka hnutí Fatah s jiným vězněm, pozdějším jihoafrickým prezidentem Nelsonem Mandelou.
Co se dočtete dál
- Proč je důležité, že patří k hnutí Fatah, nikoliv tedy k Hamásu.
- Odkud vzešel nejslavnější palestinský vězeň Izraele.
- Proč se Barghútího bojí část Palestinců i Izraelců.
