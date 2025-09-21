V Česku opět proběhly studentské volby, kterých se mohli zúčastnit mladí lidé už od patnácti let. Výsledky přinesly několik zajímavých informací, ale především jednu hodně varovnou. Ta se týká toho, že propast mezi částmi české společnosti se otevírá už mezi lidmi před hranicí dospělosti. A je to propast tak hluboká, že půjde sotva zacelit.
Nejprve ale k celkovým výsledkům, které nepostrádají zajímavost. Mladí lidé za zúčastněných školách volili úplně jinak, než bude nejspíše volit celek populace. Suverénně u nich vyhrály strany současné vládní koalice. S výsledky kolem dvaceti procent se za sebou seřadilo Spolu, Piráti a STAN. Dvanáct procent získali Motoristé. Naopak strany, které za dva týdny patrně vytvoří vítězný blok a ovládnou Česko, zcela propadly. Babišovo ANO bylo pod deseti procenty a SPD se Stačilo! nedosáhly ani na tři procenta.
Co se dočtete dál
- Do jaké míry jsou studentské volby reprezentativní pro celou mladou generaci.
- Jak dramaticky se liší výsledky na jednotlivých typech škol.
- Co z rozštěpu v mladé generaci plyne pro budoucnost?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.