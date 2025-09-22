Austrálie, Británie a Kanada v neděli formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášení premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony Albanese zdůrazňují, že teroristické hnutí Hamás nesmí v budoucí správě Palestiny hrát žádnou roli.
„Aby byla oživena naděje na mír pro Palestince i Izraelce a dvoustátní řešení, Spojené království formálně uznává Stát Palestinu,“ uvedl britský premiér Keir Starmer. Společné prohlášení všech tří lídrů premiéři zveřejnili na sociální síti X.
Spojené království nyní formálně uznává Stát Palestina navzdory hlasitému odporu ze strany USA a Izraele, píše agentura AP a upozorňuje, že Starmerovo oznámení následuje po oznámeních Kanady a Austrálie, což se jeví jako koordinovaná iniciativa zemí Commonwealthu.
„Tváří v tvář rostoucí hrůze na Blízkém východě jednáme tak, abychom udrželi při životě možnost míru a dvoustátního řešení. To znamená bezpečný Izrael vedle životaschopného palestinského státu – v současné době nemáme ani jedno,“ říká Starmer na začátku videa zveřejněného krátce před zasedáním Valného shromáždění OSN, která se bude konat příští týden v New Yorku.
Starmer ve videoprohlášení také uvedl, že v nadcházejících týdnech Británie uvalí sankce na další představitele palestinského hnutí Hamás, které označil za brutální teroristickou organizaci. „Naše výzva k opravdovému dvoustátnímu řešení je přesným opakem jejich nenávistné vize,“ řekl na adresu Hamásu britský premiér. Zároveň upozornil, že toto řešení není odměnou pro Hamás, podle Starmera totiž znamená, že Hamás nemůže mít žádnou budoucnost, žádnou roli ve vládě i v oblasti bezpečnosti.
Palestinu jako stát už letos uznaly Španělsko, Irsko a Norsko. Očekává se, že se připojí také Portugalsko.
Podle českého prezidenta Petra Pavla musí být proces palestinské státnosti výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Jinak je to víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, jež budou stěžovat samotná jednání, dodal. Prezident to řekl před odletem do Spojených států na Valné shromáždění OSN. Česko se podle něj k otázce Palestinců v Izraeli staví především z pohledu zajištění humanitární pomoci, tlaku na teroristické hnutí Hamás k návratu všech rukojmích i tlaku na Izrael, aby ukončil bojové operace.
„O tom, jaké bude další uspořádání, je skutečně možné hovořit, až budou naplněny alespoň základní humanitární potřeby palestinského obyvatelstva, a to samozřejmě nějakou dobu bude trvat,“ řekl prezident Pavel.
Izrael kategoricky odmítá uznání palestinského státu Británií a dalšími zeměmi, uvedlo izraelské ministerstvo zahraničí. Tento jednostranný krok podle izraelské diplomacie jen dále destabilizuje blízkovýchodní region a maří vyhlídky na budoucí mírové řešení konfliktu.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist