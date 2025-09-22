Soud začal projednávat jednu z největších korupčních afér končícího volebního období, známou pod názvem Dozimetr. A tak je tu logická otázka: Jak kauza, v níž byli namočeni někteří politici STAN, ovlivní výsledek voleb, které proběhnou už za deset dní? Předběžná odpověď zní: Vliv nebude zásadní, ale přesto může být značný. Celkovou sílu hlavních bloků, tedy nacionálně populistického a liberálního, kauza zřejmě neovlivní, ale s rozdělením sil v bloku „vládním“ pohnout může. Vysvětíme proč a jak.
Co se dočtete dál
- Jak se STAN vyrovnával s Dozimetrem a jak se mu to povedlo.
- Proč kauza nemohla přes snahu Víta Rakušana vyprchat.
- Kdo na Dozimetru vydělá a jak se kauza může odrazit na celkovém výsledku voleb.
