Evropská unie chystá zákon, který umožní prolomit soukromí elektronických komunikací. Takzvaný Chat Control, který hodlá během svého předsednictví prosadit Dánsko, zavede povinné sledování soukromých zpráv na sociálních sítích nebo komunikačních platformách typu WhatsApp. Poskytovatelé internetových aplikací by měli tyto zprávy kontrolovat pomocí nastavených algoritmů. Argumentem je ochrana dětí před útoky sexuálních predátorů. Podobný návrh už europarlament řešil v roce 2021, byl však na dobrovolné bázi a většina českých poslanců byla tehdy pro.
Teď ale záměr naráží na nesouhlas veřejnosti i části politiků, kteří povinnou kontrolu soukromých komunikací odmítají. V Česku tento odpor dokonce nabral podobu návrhu ústavního zákona, který by měl takové zásahy do soukromí zakázat.
Co se dočtete dál
- Proč Piráti navrhují měnit ústavu.
- Co do ní chtějí přidat.
- Jak to vidí ústavní právník.
- Co na to říkají ostatní strany.
