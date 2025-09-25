Jedno z nejzajímavějších mikrodramat nadcházejících voleb píše strana Motoristé sobě. Formace reprezentovaná Filipem Turkem se pohybuje kolem pěti procent, což je limit pro vstup do sněmovny. A jestli uspěje nebo ne, bude velmi důležité nejen z pohledu přežití nového politického projektu, ale i z pohledu povolebních jednání – tedy toho, jaká vláda v Česku vznikne.
Proto stojí za to sledovat, jakým způsobem se Motoristé pokoušejí na poslední chvíli uspět. Na první pohled se může zdát jejich aktuální taktika zoufalá, až šílená. Ovšem při bližší analýze na ní přece jen může něco být.
Co se dočtete dál
- Opravdu se Motoristé stydí sami za sebe?
- Jaká logika za jejich zvláštní komunikací může být?
- Získají nakonec víc voličů, než jich odradí a proniknou do sněmovny?
