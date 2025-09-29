Národní centrum Průmyslu 4.0 a RICAIP Testbed Praha společně s partnery otevírají návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu 2025 brány Digitální továrny 2.0 – expozice, kde se setkávají špičkové technologie, umělá inteligence a chytré služby s konkrétními přínosy pro firmy. Na jednom místě mohou majitelé, ředitelé a manažeři českých průmyslových podniků sledovat, jak AI, digitalizace, robotika či 5G technologie proměňují výrobu, energetiku a služby.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet řešení, která zvyšují efektivitu výroby i logistiky, optimalizují spotřebu energií a surovin, umožňují tvorbu digitálních dvojčat nebo podporují automatizaci procesů a bezpečnost práce. Atraktivní podívanou nabídne i široké veřejnosti nový elektromobil Škoda Elroq, robotický výčep, robopes RHINO či virtuální realita.
„Průmysl 4.0 je jedinou technologicky podloženou vizí ekonomické transformace,“ říká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0. „Na MSV v Brně proto s partnery pod vlajkou United by Innovation ukazujeme chytrá řešení, která přinášejí novou perspektivu pro průmysl, energetiku i služby.“
Chytrá energie pro udržitelný rozvoj
Data jsou dnes všude – klíčové je umět je sbírat, analyzovat a využívat. To předvede v praxi Energy zóna díky modulárnímu 5G IIoT systému, tedy průmyslovému internetu věcí, který v reálném čase integruje data o spotřebě energie napříč celou expozicí, a také díky technologii Narrowband (NB) IoT. Ta je vhodná pro nasazení v bateriovém provozu a na stánku bude představená na příkladu ultrazvukového průtokoměru pro měření spotřeby vody.
Škoda Auto představí praktický výstup energetické optimalizace: digitální dvojče průmyslových budov, které na základě komplexního zpracování dat zobrazuje lokalizovanou notifikaci zvýšených spotřeb energií. Digitální dvojče zahrnuje i rozsáhlý facility management a tím přináší příležitosti k vyšší efektivitě a významným energetickým úsporám.
Digitální transformace výroby
„Expozice v rámci Digitální továrny 2.0 se zaměřuje nejen na technologie samotné, ale zejména ukazuje, jak konkrétně využít AI, robotiku a 5G k růstu firem a udržitelnosti jejich výroby,“ říká Pavel Burget, ředitel RICAIP Testbedu Praha z CIIRC ČVUT. „Chceme, aby návštěvníci odcházeli s praktickými inspiracemi a jasnou představou, jak tyto technologie implementovat ve svých provozech. Připravili jsme ukázku flexibilního řízení výroby a pokročilou ukázku kolaborativní robotiky.
Autonomní mobilní roboty KUKA mění způsob, jakým firmy přistupují k logistice – samostatně se orientují v prostoru, bezpečně přepravují materiál a flexibilně reagují na změny v provozu. Na stánku bude k vidění model KMP 600P.
Siemens představí unikátní ukázku flexibility a efektivity ve výrobě: obráběcího robota společnosti Sinucraft, který zvládne jak běžné obrábění, tak 3D tisk. Díky řešení Siemens Run MyRobot se otevírá cesta k hybridním výrobním aplikacím.
T‑Mobile předvede možnosti 5G sítí, například datovou „sprchu“ na frekvenci 26 GHz nebo přesnou lokalizaci uvnitř výrobních hal. Součástí expozice bude i privátní 5G síť s klíčovou částí 5G Core a IoT/M2M řešení, která kombinují internet věcí a komunikaci mezi stroji a zjednodušují výrobu, optimalizují logistiku, sledují spotřebu energií a podporují koncept chytrých měst.
Smart Informatics přiveze dvě atraktivní témata – moderní komunikační prostředky pro integrovaný záchranný systém a využití robotického psa v průmyslu. Robopes díky integraci AI, lidaru a vyšší nosnosti zvládne autonomní inspekci, 3D skenování budov a areálů, tvorbu digitálních dvojčat i práci v náročném terénu.
Stáhněte si přílohu v PDF
PHARIS předvede celý svůj MES systém pro online plánování a řízení výroby v akci – od vizualizace výroby až po ovládání operátory a řízení z hlavního klienta. Společnost DEL jakožto integrátor pomůže s řešením komplexních projektů v oblastech automatizace, robotizace a engineeringu.
Strategie a financování inovací
Součástí stánku je i inovační zóna, kde experti poradí, jak inovace realizovat, financovat a přizpůsobit konkrétním potřebám firmy. S komerčním financováním, dotačním poradenstvím a podporou podnikatelů v budování finanční odolnosti pomohou specialisté České spořitelny. EIT Manufacturing pak nabídne expertizu, know‑how a napojení na evropský průmysl. Odborníci z CIIRC ČVUT budou připraveni konzultovat konkrétní požadavky firem na vývoj a testování nových řešení a zavádění AI do výroby.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Strojírenský veletrh.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist