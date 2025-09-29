Evropa je magnet, který táhne a který dokáže porazit Rusy. To je lekce, kterou už potřetí za sebou udělili Moldavané všem Evropanům žijícím na západ od moldavsko-rumunské hranice, mezi nimiž často převládá skepse a obava z toho, jak čelit ruské dezinformační, dronové, ekonomické i vojenské agresi.
Moldavští voliči se mobilizovali k vítězství proevropské strany PAS právě proto, že v integraci do Evropské unie vidí jako občané nejchudší evropské země svoji budoucnost. Početná emigrantská komunita, která nejspíš volby rozhodla podobně jako referendum o směřování do EU a zvolení proevropské prezidentky Maii Sanduové, na vlastní kůži a oči zažívá, jaké to je žít ve stabilních demokraciích. Ty mají své problémy, samozřejmě, ale neřeší se v nich to nejpodstatnější – budoucnost svobody a závislost na nevyzpytatelném diktátorovi z Kremlu.
Co se dočtete dál
- Jak emigrantská komunita ovlivnila výsledek voleb v Moldavsku.
- Jaké konkrétní hybridní a ekonomické hrozbě od Ruska Moldavsko čelí.
- Jaký dopad má moldavská zkušenost na politiku a voliče v Česku.
