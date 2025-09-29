Evropa je magnet, který táhne a který dokáže porazit Rusy. To je lekce, kterou už potřetí za sebou udělili Moldavané všem Evropanům žijícím na západ od moldavsko-rumunské hranice, mezi nimiž často převládá skepse a obava z toho, jak čelit ruské dezinformační, dronové, ekonomické i vojenské agresi.

Moldavští voliči se mobilizovali k vítězství proevropské strany PAS právě proto, že v integraci do Evropské unie vidí jako občané nejchudší evropské země svoji budoucnost. Početná emigrantská komunita, která nejspíš volby rozhodla podobně jako referendum o směřování do EU a zvolení proevropské prezidentky Maii Sanduové, na vlastní kůži a oči zažívá, jaké to je žít ve stabilních demokraciích. Ty mají své problémy, samozřejmě, ale neřeší se v nich to nejpodstatnější – budoucnost svobody a závislost na nevyzpytatelném diktátorovi z Kremlu.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak emigrantská komunita ovlivnila výsledek voleb v Moldavsku.
  • Jaké konkrétní hybridní a ekonomické hrozbě od Ruska Moldavsko čelí.
  • Jaký dopad má moldavská zkušenost na politiku a voliče v Česku.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.