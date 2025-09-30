Je rok 2029, Rusko zvládlo po skončení války na Ukrajině doplnit zásoby svých zbraní a vojenské techniky překvapivě rychle. Výroba nových tanků, letadel nebo bojových vozidel pěchoty výrazně převyšuje předválečné objemy. A Spojené státy mezitím z Evropy stáhly zhruba třetinu svých jednotek. V květnu, na výročí konce druhé světové války, došlo v Lotyšsku k nepokojům mezi tamními nacionalisty a zástupci ruské menšiny napojenými na Moskvu. Kreml Lotyšsko obvinil z útlaku etnických Rusů a z podpory fašistických skupin. A ke společné hranici přesunul několik tisíc vojáků. Co mají Rusové v úmyslu? A jak zareaguje Severoatlantická aliance a Evropská unie a v jejich rámci Česko?
Takto začíná první díl podcastové série Wargame: Česko. Série, která bude kompletně zveřejněna tento týden, se inspirovala stejnojmenným podcastovým projektem, který letos sklidil velký úspěch ve Velké Británii. V obou případech jde o fiktivní scénář, který ale vychází z předpokladů, které jednoho dne mohou nastat. Některé události, které Wargame: Česko zobrazuje, se mezitím skutečně staly. Jde například o vyslání ruských dronů nad území států NATO nebo zatím nejasné okolnosti zranění klíčového generála české armády.
Cílem projektu je upozornit občany prostřednictvím autentické simulace na složitost krizového rozhodování státu. A na to, že bezpečnost Česka a jeho okolí není za současné situace ve světě rozhodně samozřejmostí. Celá podcastová série bude k dispozici zdarma.
Co se dočtete dál
- Jak se Česko postaví k lotyšské žádosti o vyslání vojáků.
- Proč se Američanům zdá, že Evropané situaci zbytečně dramatizují.
- K jakým dalším incidentům dojde.
