Po sněmovních volbách se politickým stranám rozdělí od státu pravděpodobně více než čtvrt miliardy korun. Jde o příspěvky na jejich chod, které získávají za volební výsledek, počet hlasů a mandátů. V případě širších kandidátek u SPD a Stačilo! ale může nastat problém, protože pod jejich značkami kandidují i další uskupení a zároveň nejde o otevřené koalice. Hrozí tak, že například komunisté nebo sociální demokraté si finančně příliš nepolepší. Kolik peněz obdrží strany z případného úspěchu ve volbách, bude totiž záležet jen na vedení Stačilo! a Vidlákovi. Podobně má partnery „v hrsti“ i SPD.
Co se dočtete dál
- O kolik mohou zbohatnout politické strany.
- Jak vyřeší rozdělení peněz po volbách subjekty, na nichž kandidují členové různých stran.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.