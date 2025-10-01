Předvolební průzkumy se obvykle dokážou výrazně lišit, přesto lze z jejich dlouhodobého sledování vyčíst konkrétní trendy. Ty z posledních týdnů naznačují několik zajímavostí. Třeba že se Motoristům podařilo překonat nedávné těžkosti a že téměř jistě míří do sněmovny. Nebo že se Pirátům v závěru kampaně daří mobilizovat mladé a nakonec si z finálního počtu voličů mohou ukrojit mnohem větší kus, než poslední výzkumy ukazovaly.

„Lidé se mě někdy ptají, co se stalo s českou společností během čtyř let. Kam se posunula, když před čtyřmi lety jsme tu měli pohodlných 108 hlasů pro vládní strany a dnes máme situaci, která směřuje k jejich jasné porážce. A já jim říkám, že se nestalo nic, že jen nebudeme mít dvacet procent propadlých hlasů, které téměř všechny skončí u opozičních stran – díky jejich spojování,“ říká v rozhovoru s HN analytik agentury Kantar Pavel Ranocha. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaká bude volební účast.
  • Komu se daří mobilizovat voliče.
  • Kolik stran se dostane do sněmovny.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.