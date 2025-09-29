Piráti mají v letošní kampani do sněmovny dvě hlavní tváře. Nynějšího předsedu Zdeňka Hřiba a pak také jejich bývalého šéfa Ivana Bartoše. Takové spojení nebývá v české politice zvykem. Jejich duo ale funguje, a to i na sítích, kde jsou populární jejich „bromance“ (v překladu blízké kamarádství mezi muži – pozn. red.), fotografie, na kterých například pózují ve stejných pruhovaných tričkách.
Právě proto se HN rozhodly pro dvojrozhovor. Oba jsou během něj v dobré náladě, ostatně mají k tomu důvod – předvolební průzkumy jim přisuzují kolem deseti procent ve volbách. Mluví o tom, co je spojuje, v čem jsou jiní, o přestřelkách s hnutím STAN i o představách Pirátů o povolební spolupráci. Vzájemně si doplňují slova a zášť mezi nimi zjevně není. „Jsem rád, že Ivana máme v kampani, že nezahořknul na rozdíl od všech ostatních předsedů jiných stran,“ říká Hřib.
Co se dočtete dál
- Co spojuje Ivana Bartoše a Zdeňka Hřiba. A v čem jsou naopak jiní.
- Jak se jejich strana liší od těch ostatních z vládní koalice.
- Jak si nynější a bývalý lídr Pirátů po volbách představují povolební spolupráci.
- Neukazuje se, že je strana na Ivanu Bartošovi závislá?
